Biella Rugby incassa a Torino la prima sconfitta della stagione. Ma guadagna un punto di bonus difensivo

Biella incassa con onore la prima sconfitta della stagione 2021/22, e conquista un punto di bonus difensivo utile per la classifica. 21-15 per Cus Torino che si conferma la squadra più forte sul campo e meritevole del primo posto nella classifica di girone. Un match tiratissimo, durante il quale i padroni di casa sono riusciti ad imporre a Biella il proprio gioco ed il proprio ritmo. Bravi i gialloverdi, guidati in giornata da Davide Vaglio Moien, ad adattarsi.

Bravissimi a difendere, meno per la disciplina che ha concesso agli avversari ghiotte opportunità dalla piazzola e venti minuti di superiorità numerica a causa delle sanzioni temporanee a Laperuta e Vezzoli. Biella impacciato all’ingresso in campo, tiene le fila, ma concede sei punti al piede agli avversari nei primi tredici minuti, riprende la concentrazione e risale sempre con punti al piede di Morosini. Al 18’ è il 6-3. Ancora un calcio per parte e al 24’ il risultato è fermo sul 9-6, poi gli universitari allungano trovando la prima meta da classica touche con maul avanzante. Segna Piacenza, ma manca la trasformazione.

Prima dello scadere, il terzo calcio di Morosini riporta Biella sotto al break fissando il parziale sul 14-9. A cinque minuti dalla ripresa, il quarto calcio dell’estremo argentino glialloverde accorcia ancora le distanze: 14-12, mai più tanto vicini. Al 29’ arriva la seconda meta di Torino, quasi fotocopia della precedente, questa volta trasformata per il 21-12. Rimangono dieci minuti di gioco che Biella cerca di sfruttare al massimo in suo favore. Attacca disperatamente, ma non ottiene che l’ennesimo calcio messo a segno dal solito Morosini che riporta il punteggio sotto lo stacco dei sette punti.

Marco Porrino, head coach Biella Rugby: “Si sono scontrate due squadre equivalenti in difesa, con gioco in attacco profondamente diverso. Ha vinto chi ha sbagliato di meno. Io sono contento così. Ho la consapevolezza di avere una squadra efficace ed efficiente a livello difensivo, una squadra che prova a giocare e quando ci riesce è in grado di fare cose interessanti. Oggi Cus Torino non ci ha lasciato spazi e tenuti sotto pressione per ottanta minuti. Potevamo leggere meglio alcune situazioni e usare un po’ più il gioco al piede per alleggerire la difesa, ma in partite così tirate vince davvero chi sbaglia meno. Per me oggi, dei nostri, migliore in campo è stato Marcello Catalano: sempre avanzante con la palla e tanti placcaggi in difesa. Davvero molto concreto”.

Cus Torino v Biella Rugby Club 21-17 (14-9)

Marcatori: p.t. 4’ c.p. G. Reeves (3-0), 13’ c.p. G. Reeves (6-0), 18’ c.p. Morosini (6-3), 22’ c.p. G. Reeves (9-3), 24’ c.p. Morosini (9-6), 33’ m. Piacenza (14-6), 37’ c.p. Morosini (14-9). s.t. 5’ c.p. Morosini (14-12), 29’ m. Sangiorgi tr. G. Reeves (21-12), 34’ c.p. Morosini (21-15).

Cus Torino: E. Reeves; Monfrino (78’ Caiazzo), Bakchellian, Groza, Civita; G. Reeves (cap.), Cruciani; Ursache, Quaglia, Spinelli; Ciotoli, Piacenza (46’ Pedicini); Liguori (50’ Modonutto), Caputo (57’ Sangiorgi), Novello (39’ Racca). A disposizione: Ilucas, Mozzi, Dazzani. All. D’Angelo

Biella Rugby Club: Morosini; Foglio Bonda, Ongarello, Laperuta (41’ Grosso), Lura (58’ Braga); Benettin, Rorato; Catalano, Vezzoli, Boccardo; Bertone (58’ Protto), Panaro; Vaglio Moien, Milnes (66’ Zacchero), Panigoni (51’ Ledesma). A disposizione: Chaabane, Zanotti, Martinetto. All. Porrino

Arb. Alberto Favaro (Venezia)

Cartellini: 2’ giallo a Laperuta (Biella Rugby); 65’ giallo a Vezzoli (Biella Rugby)

Punti conquistati in classifica: Cus Torino 4; Biella Rugby 1

Player of the Match: Spinelli (Cus Torino)

Serie A – risultati recupero VIII giornata: Cus Torino - Biella Rugby 21-15; Parabiago – I Centurioni 36-25; Asd Rugby Milano – VII Torino Rugby 27-15; Amatori Alghero – Pro Recco 44-5

Classifica: Cus Torino punti 43; Biella Rugby 34; Rugby Milano 29; Parabiago 28; I Centurioni 18; Amatori Alghero 14; VII Torino 10; Cus Genova 7; Pro Recco 0.