Ucraina, Pichetto: “Bene Draghi, trovare soluzioni per far fronte ad aumento prezzi energia”

“E' necessario individuare fin da subito nuove regole in materia energetica per ridurre la dipendenza del nostro Paese dal gas russo. Ritengo dunque positivo riconsiderare il percorso avviato verso la transizione ecologica, ragionando, come ha detto il Presidente Draghi, sull'ipotesi di riapertura delle centrali a carbone. Allo stesso tempo è necessaria una revisione del patto di stabilità per far fronte all'aumento dei prezzi delle materie prime e dell' energia, ricorrendo ad uno scostamento di bilancio. Si tratta di soluzioni che non avremmo voluto scegliere ma che potremmo essere obbligati a percorrere per causa di forza maggiore, con l'obiettivo di calmierare il prezzo dell'energia e andare dunque incontro alle difficoltà di famiglie e imprese, in particolare quelle più penalizzate dall'attuale contingenza economica”. Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto.

Sempre il viceministro sarà oggi e domani negli Emirati Arabi Uniti per una missione di Stato. Nella giornata di oggi, Pichetto presenzierà ad un evento promosso dalla Camera di Commercio Italiana negli EAU, presso the Palace Hotel Downtown Dubai – Palace Lake Side Garden. Lunedì Pichetto visiterà il Padiglione Italia dell' Expo2020 Dubai, poi prenderà parte alla cerimonia di premiazione degli IPA Awards, mentre nel pomeriggio è prevista la visita del Padiglione EAU e del Padiglione Germania.