Borriana, continuano le interrogazioni di Fratelli d'Italia

In tema di istruzione di tutti i livelli e di ricerca, il PNNR prevede investimenti per asili nido e scuole dell’infanzia.

Per questo motivo a Borriana, il gruppo di minoranza in consiglio comunale di Fratelli d'Italia, formato da Salvatore Tedesco, Marcello Pietrantonio e Giuseppe Birocco, ha presentato interrogazione (per la quale richiede risposta scritta ed orale) a sindaco ed assessore competente per chiedere se l'amministrazione comunale se intende partecipare al bando.

Queste le motivazioni espresse nell'interrogazione: “Tenendo conto che l’obbiettivo è quello di consentire costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole di infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale”.