Dal Nord Ovest - Casa in fiamme nella notte, anziana muore asfissiata

Una donna di 97 anni é morta per asfissia a Rivalta, a seguito di un incendio divampato in piena notte a casa della figlia. Da quanto si apprende, le fiamme si sono propagate dal camino e in poco tempo hanno raggiunto le tende e il divano al piano terra, con i fumi della combustione che hanno raggiunto la stanza da letto della donna, trovata morta dai sanitari giunti sul posto insieme ai Carabinieri. Al momento della tragedia l’anziana era sola in casa.