Visitano la panchina gigante di Viverone in piena notte ma restano bloccati con l’auto

Curioso incidente stradale a Viverone. Secondo le prime informazioni raccolte, una coppia di turisti ha raggiunto frazione Rolle per visitare in piena notte la panchina gigante, posizionata in una delle colline più suggestive del paese.

Con l’auto si sono portati in prossimità dell’area, non rispettando il divieto di accesso alla strada sterrata e sono rimasti bloccati sulla via del ritorno per cause ancora da accertare. Forse un problema meccanico al veicolo o una manovra sbagliata, che ha portato alla rottura di una ruota.

La coppia ha chiesto l’intervento del carro attrezzi e il veicolo è stato recuperato non senza difficoltà. Ad assistere alla scena, avvenuta nei giorni scorsi, alcuni residenti, che si sono lamentati del rumore in piena notte.