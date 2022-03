Tragedia a Candelo, muore un uomo investito da un'auto

Tragedia a Candelo. Un uomo di circa 83 anni ha perso la vita nella giornata di oggi, 27 febbraio. È in fase di accertamento la dinamica dell'accaduto ma secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato investito da un'auto guidata da una donna. Il fatto è avvenuto in via Sandigliano, all'angolo con via San Lorenzo.

Sul posto si è portato il personale sanitario del 118 ma i tentativi di rianimarlo si sarebbero rilevati inutili. Insieme a lui era presente la moglie, che sarebbe rimasta praticamente illesa. Sul posto i Carabinieri di Candelo per i rilievi di rito.