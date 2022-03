Tamponamento tra auto a Quaregna Cerreto, un uomo in ospedale

Tamponamento tra due auto a Quaregna Cerreto. A rimanere coinvolti due mezzi per cause da accertare. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di ieri, 26 febbraio. Ad avere la peggio un uomo trasportato in ospedale per accertamenti dal personale sanitario del 118. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.