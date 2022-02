Principio d’incendio a Pollone, i Vigili del Fuoco evitano danni peggiori

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, 27 febbraio, a Pollone. Intorno alle 11, si è verificato un principio d’incendio all’interno di una canna fumaria che ha preoccupato i residenti. Una volta allertati, le squadre si sono portate sul posto e, in breve tempo, hanno avuto la meglio sulle fiamme. In seguito, l’area interessata è stata posta in sicurezza.