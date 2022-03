“Nodu in bula / Nodo in gola” tra Biella e l'Argentina 

“Nodu in bula / Nodo in gola” poesia tra Biella e l'Argentina con Su Nuraghe - Foto archivio newsbiella.it

"Nodu in bula / Nodo in gola” è la poesia che Nicola Loi di Ortueri (Nuoro) ha inviato al Circolo Culturale Sardo di Biella, alimentando la fiammella che rimanda alla lingua della terra di origine e quella sempre più tenue soffocata in molti cuori per via di divieti e restrizioni senza fine, “totu cuados cun-d-una caratza / tutti nascosti dietro una maschera”.

Versi pieni di amarezza che fotografano il tempo presente. Nella quartina finale, la preghiera “cun sos ojos pienos de piantu /con gli occhi pieni di pianto”, nella speranza che “siat lenidu s'umanu dolore / sia lenito l’umano dolore”, pensando a “tempus benidore /al tempo che verrà”.

La composizione poetica scritta in Sardo contemporaneo, nella libera traduzione di Grazia Saiu, verrà inserita nell’antologia del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”. Incontri mensili on-line su piattaforma Google che mettono in contatto il Circulo sardo "Antonio Segni" di La Plata (Argentina) e il Circolo sardo “Su Nuraghe” di Biella, superando i mari, tenendo vivi i rapporti anche al di là dell’oceano.

Nodu in bula

Est a viver’ serenos die cun die,

E devimus bogare s'allegria.

Ca si restamus fritos che su nie,

Cantas “Su Teu” in sa cumpagnia.

Animu zente! Bogade corazu,

Acalamados, passados a fogu.

Sa frina frita nos leat a trazu,

Paret ismentigadu dogni giogu.

Totu cuados cun-d-una caratza,

Ma annotas in ojos s'amargura.

E sos amigos de festa e de tatza,

Parent totue andende a sa fura.

Est tempus de foghile a mala-gana,

Ca totucantu ponet umbra-mala.

Semus ancora suta sa bardana,

Sos astores pioent dae dogn'ala.

Amus pregadu a totu sos santos,

Cun gosos, cantos e cun Missas mannas.

Ma paret chi dae meda si sunt frantos,

Ch'ant in su totu serradu sas jannas.

Sa poberesa paret semenada,

Che ispigas chi bogant chentu ranos.

Ma che ispina si ch'est incravada,

Parent brujados sos omines sanos.

A tie chi m'iscurtas ti cunfido,

E no creo chi siat segretesa.

Tra sas figuras fortes pius no bido,

Cudda fortza chi ponet seguresa.

Como ch'intendo cudda suferentzia,

E cando no l'intendo ja l'annoto.

Mancari apa bona connoschentzia,

De su chi so faghinde, pius no poto.

Sa zente chi at bona-volontade,

A passu lenu sighit su caminu.

Est un'aera de disamistade,

Dae suta pes ti leat su terrinu.

A dies su coro si cheret fuire,

Paret dogni mamentu in cuntierra.

Cando chi bides totu su patire,

Tue cun sas nues cumbates sa gherra.

Solu s'anima bona ti cumprendet,

S' 'idea tua sighit pari-pari.

Comente a tie contu gia si rendet,

Chi sa vida no est solu su dinari.

Sas mamas chi sos fizos ant in coro,

Pero s'agatant sas manos in manu.

E totu faghent pro su bene issoro,

Ma a s'isetu de su Soberanu.

E custu de seguru a totus dolet,

Ca est mancada dogni diciosìa.

Chi custu tempus feu si che 'olet,

Dae custa bene amada terra mia.

Cun sos ojos pienos de piantu,

Est chi penso a tempus benidore.

E dogni die prego, ischides cantu,

Chi siat lenidu s'umanu dolore.

Nigolau Loi, su 11 de fealzu 2022

Nodo in gola

Dobbiamo vivere sereni giorno per giorno,

E dobbiamo esternare l'allegria.

Perché se siamo freddi come la neve,

Canti il “Te Deum” in compagnia.

Animo gente! Tirate fuori coraggio,

Ansimanti e scottati.

Il freddo vento ci trascina,

Sembra dimenticato ogni divertimento.

Tutti nascosti dietro una maschera,

Ma scorgi nei loro occhi il dolore.

E gli amici dei divertimenti,

Sembrano scomparire uno a uno.

Restiamo malvolentieri in casa,

Perché dovunque c'è un'ombra cupa.

Siamo ancora vittime di razzia,

Gli avvoltoi piovono da ogni dove.

Abbiamo invocato tutti i santi,

Con lodi, canti e con Messe solenni.

Ma sembra che si siano messi da parte,

Perché completamente han chiuso le porte.

La povertà è sempre più diffusa,

Come spighe che danno cento chicchi.

Ma si è conficcata come una spina,

Sembrano ustionati gli uomini sani.

A te che mi ascolti ti confido,

E non credo sia un segreto.

Tra le figure forti più non vedo,

Quella forza che genera sicurezza.

Ora che sento la sofferenza,

E quando non la percepisco la vedo.

Anche se ho buona conoscenza,

Di ciò che sto facendo, più non proseguo.

Coloro che hanno buona volontà,

Lentamente seguono il cammino.

C'è un'aria di inimicizia,

Che ti leva il terreno da sotto i piedi.

Certi giorni il cuore vorrebbe scappare,

Sembra ogni momento in contesa.

Quando vedi tutto questo patire,

Tu combatti una guerra contro le nubi.

Solo le anime buone ti capiscono,

Seguono la tua idea completamente.

Come te si rendono conto,

Che la vita non si basa solo sul denaro.

Le mamme hanno a cuore i figli,

Però si trovano del tutto disarmate.

E pur facendo di tutto per il loro bene,

Non possono che affidarsi al Signore.

E questo di sicuro a tutti fa male,

Perché è mancata ogni felicità.

Possa questo brutto tempo volar via,

Da questa sempre amata terra mia.

Con gli occhi pieni di lacrime,

Penso al tempo che verrà.

E ogni giorno prego, sapete quanto,

Che sia lenito l’umano dolore.

Nicola Loi, 11 febbraio 2022