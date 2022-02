La fagiolata di Occhieppo Inferiore è una bontà, affisso anche telo con colomba della pace FOTO

6 pentoloni sul fuoco, 60 chili di fagioli per 400 prenotazioni. Sono i numeri incredibili della fagiolata, realizzata dai volontari della Pro Loco di Occhieppo Inferiore nella mattinata di oggi, 27 febbraio, al Polivalente di via Caralli. Diversi i cittadini che hanno raggiunto la struttura per assaporare il piatto delizioso della Pro Loco. Per l’occasione, è stato affisso un telo con impresso la colomba della pace.