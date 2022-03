A Cerrione canzoni e preghiere dei catechisti contro la guerra

Oggi i ragazzi del catechismo di Cerrione, Magnonevolo e Vergnasco hanno riflettuto sul dramma della guerra partendo dalle parole della poesia di Tali. Durante la Santa Messa celebrata da don Angelo Nardi si sono lette le preghiere dei ragazzi contro la guerra e si sono cantate canzoni per la pace. “Ciascuno di noi – spiegano - anche adolescente, ha l'obbligo di non fare finta di nulla ma di esprimere il proprio dissenso per la guerra e la propria solidarietà a chi la pace non ce l'ha più”.