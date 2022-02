Biella, la Croce Rossa si dota di una nuova ambulanza all’avanguardia FOTO

La Croce Rossa di Biella ha ricevuto un nuovo mezzo. Si tratta di una nuova ambulanza dotata di attrezzature di ultima generazione, per esempio delle bombole di ossigeno con un peso tale da poter essere trasportate in alto senza eccessiva fatica. A parlarne è il consiglio direttivo della sezione CRI di Biella: “La nostra idea era quella di prendere un ambulanza efficiente e valutare i possibili miglioramenti perché siamo dell’idea che anche al meglio non ci sia fine”.

Sul nuovo mezzo sono quindi stati fatti degli interventi, volti principalmente ad installare nuove attrezzature: “Il piano barella di cui ci siamo dotati – spiegano – è in grado di riconoscere il peso del paziente e ammortizza di conseguenza, evitando così che le asperità della strada rendano più difficoltoso il viaggio. Inoltre può essere inclinato elettronicamente in svariati modi per accomodare lo stato in cui si trova oppure si irrigidisce per permette agli operatori di intervenire al meglio anche in movimento”.

Infine, un occhio di riguardo verso il contatto con eventuali agenti patogeni: “Il mezzo può effettuare in riciclo completo dell’aria in un minuto e mezza – sottolineano – andando a creare nell’abitacolo (vano barella) una lieve depressione isolandolo così dal vano guida. A completare l’opera ci sono filtri in ingresso e in uscita”. La nuova ambulanza ha anche un impatto visivo notevole, in modo da facilitare ulteriormente gli spostamenti nel traffico cittadino.