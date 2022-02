Nuovo mezzo per il comune di Cerrione. Si tratta di un nuovo motocarro Apecar, con ruote gemellate, ribaltabile con sponde in alluminio. Il veicolo verrà impiegato per i diversi interventi sul territorio. “L’abbiamo già utilizzato per il taglio delle piante lungo la via Monte Mucrone – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola – Facilita il trasporto e lo svuotamento del materiale. È costato 25.000 euro”.