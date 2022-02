“Perchè per il gioco dei più forti, ci devono sempre rimettere i più deboli, chi non ha voce, se non vivere in zone di guerra?”

Viene quasi da urlare per come, a volte, certe condizioni diventino il pretesto per innescarne altre… Non bastava infatti la delicatissima situazione in Ucraina dove la guerra per i civili e i militari del luogo è già cominciata, anche se i più informati sostengono vada avanti da tempo, almeno sulla carta. Adesso ci si mette anche la guerra spaziale… Pare infatti che Mosca abbia rivendicato la possibile caduta di una stazione aerospaziale sugli Stati Uniti, piuttosto che sull’Europa.

Da tempo la Russia e gli USA collaborano nello spazio per contribuire a raggiungere livelli di efficacia utili a muoversi e a raggiungere determinati obiettivi che potrebbero diventare strategici per il nostro pianeta, e la tensione sviluppatasi nell’Europa dell’est potrebbe mettere a dura prova i rapporti di lavoro tra gli astronauti impegnati nel profondo blu del cielo. Nel piccolo, infinitesimale spazio di un attimo, tutto potrebbe crollare sotto l’egido dominio di qualcuno che rivendica di essere più importante di un altro, più potente di tutti o certamente di alcuni, con la pretesa che si stia a guardare mentre viene spartito il mondo… ma quale mondo e quale spartizione? E soprattutto, i danni provocati a civili e persone comuni che tutto desiderano fuorchè una guerra, a chi pensa?

Perchè per il gioco dei più forti, ci devono sempre rimettere i più deboli, chi non ha voce in capitolo, se non vivere in zone di guerra? Perché solo ora che la guerra è giunta alle porte europee tutti si ricordano che esiste? Israele ha invaso la Siria: chi ne parla? Chi presta attenzione? Eppure anche quella è guerra, è devastazione per i popoli che la abitano… Da anni e anni i combattimenti massacrano le persone in Africa, da anni e anni si lascia correre, anzi si chiudono proprio gli occhi e bendati per bene persino!!! Rivendicare certe pretese che esulano dal corretto procedere in senso umano, non solo è deprecabile ma, in assoluto, condannabile!

Lo è anche, per converso, la scelta di guardare soltanto un angolo di mondo, e volontariamente escluderne un altro che, allo stesso modo, ha pieno titolo per poterne far parte. Le scelte politiche degli uomini, dovrebbero tener conto, prima ancora del contingente militare, del contingente umano, dolorante, sofferente, delirante per perdite e atrocità, che deve subire, pur rimanendo neutrale ai fatti.