Covid e giovani, l’arte degli origami come antistress

La società odierna ci mette costantemente di fronte a problemi da risolvere, progetti da consegnare e idee da sviluppare, rendendo la nostra vita piena di angosce, facendo si che il tempo libero sia come un’oasi verdeggiante e fresca frutto di un miraggio dovuto al calore di un deserto. In questi ultimi due anni e mezzo, le sensazioni di ansia e preoccupazioni hanno fatto da padroni nelle fasce d’età più giovani, in particolar modo negli adolescenti come sottolinea il rapporto “Covid-19 e adolescenza” redatto dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.

Per contrastare queste emozioni, ho pensato di proporvi un metodo che vede l’arte come strumento antistress. Forse non tutti sanno, che un semplice gesto come quello di piegare della carta può aiutare ad incanalare la negatività e a rilassare la mente. Quest’arte prende il nome di “origami” e consiste nel realizzare, mediante la piegatura, varie forme o anche soggetti partendo da un classico foglio. Tuttavia ciò che rende particolarmente interessante dal punto di vista “terapeutico” l’arte degli origami è che questa va ad agire su tre aspetti importanti: il tempo, la pazienza e la concentrazione. Il tempo è il primo punto su cui vale soffermarsi… infatti in un periodo storico come il nostro in cui siamo sempre in lotta contro quest’ultimo, sperimentare gli origami vuol dire ritagliarsi un momento della propria giornata e dedicarsi ad un’attività creativa.

Questo può essere fatto, nel caso di noi ragazzi, al termine di una giornata di studio intenso passata davanti agli schermi dei dispositivi digitali che ci accompagnano quotidianamente. Il secondo aspetto è quello della pazienza, la quale è fondamentale in questa forma d’arte perché per realizzare un origami ci vuole precisione e tempo. In questo caso avere pazienza significa dedicarsi totalmente a ciò che si sta creando e questa dedizione verso ciò che si sta realizzando diventa una sorta di meditazione, dato che ci si deve soffermare a curare le minime pieghe affinché la figura finale sia perfetta.

Infine il terzo punto è la concentrazione, aspetto cardine di questa arte. Concentrarsi su ciò che stiamo facendo, permette di liberare la mente dai pensieri negativi portati dai problemi quotidiani che generano in noi sensazioni di ansia e stress e ci fa giungere ad uno stato di rilassamento e di pace. Ormai è da un bel po’ di anni che mi cimento nel creare origami e posso garantirvi che in quei momenti in cui sono tutto intento a piegare la carta non penso a nient’altro se non a completare la figura. Per me significa fuggire in una realtà in cui so che per un attimo non devo pensare alla grigia quotidianità. Gli origami, quindi, sono come le pastiglie dei freni di una macchina, rallentano leggermente la nostra frenetica vita composta da ansie e stress permettendoci di rilassarci e prenderci del tempo da dedicare a noi stessi.