Qualche consiglio per navigare in sicurezza con lo smartphone a Biella

A Luglio 2021 oltre 18 mila unità abitative sparse per tutto il territorio del comune di Biella hanno finalmente ottenuto la possibilità di avere una connessione internet ad altà qualità, di tipo FTTH (ovvero Fiber To The Home, la famosa fibra ottica che entra direttamente dentro casa) portando quindi finalmente la velocità di connessione a cifre che non hanno nulla da inviare alle grandi città europee o americane.

L’infastruttura, realizzata da Open Fiber, ha permesso (e permetterà) a moltissimi cittadini ed imprese biellesi di poter usufruire di servizi di ultima generazione senza il minimo problema derivanti da mancanze in termini di velocità o qualità. Il cloud computing, lo streaming di contenuto online, tecnologia a bassa latenza o il più conosciuto IoT (internet of things, come lo chiamano gli anglofoni) saranno finalmente in grado di far parte della vita di ognuno di noi.

Dal punto di vista casalingo quindi tutto ok ma inutile nascondere un fatto: al giorno d’oggi la maggior parte del traffico che avviene su internet viene generato da smartphone . I telefoni cellulari, da diverso tempo sempre più importanti e indispensabili all’interno del quotidiano, sono strumenti, sono infatti responsabili di più di metà del traffico online complessivo, cosa che ha portato le aziende a modificare il loro comportamento e le loro attività in modo da avvicinarsi di più a tali tipologie di utenza.

Un esempio? Google dal 2015 valuta positivamente i siti web che possiedono delle ottimizzazioni legate al mondo degli smartphone. Questo, in ambito SEO, obbliga tutti i proprietari di un sito web a concentrare molti sforzi nella realizzazione di infrastrutture apposite in grado di soddisfare i telefoni cellulari di tutto il mondo.

Poiché sempre più aziende sono entrate all’interno del mercato degli smartphone anche il numero di servizi è aumentato in maniera progressiva. Se una volta col telefono era soltanto possibile chiamare o mandare messaggi, al giorno d’oggi con uno smartphone è possibile prenotare visite mediche o fare bonifici bancari; due perfetti esempi di operazioni ad alto rischio.

Come fare per mitigare i rischi e navigare con maggiore tranquillità? Ecco a voi tre consiglii utili.

Aggiornare con costanza il sistema operativo del proprio smartphone

Android e iOS sono i nomi dei sistemi operativi dei più popolari smartphone in circolazione e, pertanto, sono brand conosciuti da praticamente chiunque.

Quello che non tutti sanno è che, in ambito sicurezza, aggiornare il sistema operativo ogni volta che è possibile farlo è il modo migliore per limitare i rischi.

Gli aggiornamenti infatti servono a correggere i bug e gli errori che possono portare un cybercriminale ad accedere in maniera illecita al contenuto dello smartphone. Dove non arrivano gli aggiornamenti, però, è necessario che sia l’utente ad ingegnarsi.

La “regola d’oro” della sicurezza informatica

Non c’è antivirus migliore di un utente accorto che sa cosa sta facendo con lo smartphone in mano. Questa regola bisogna stamparsela in testa quanto prima se si parla di sicurezza informatica perché è alla base di ogni protocollo.

Un utente comune, per prima cosa, deve essere sempre attento a ciò che succede mentre naviga: mai aprire immediatamente i file scaricati da sorgenti poco affidabili, mai aprire link che parlano di guadagni improvvisi o di curiose foto osé rappresentanti qualcuno, mai pubblicare informazioni davvero sensibili in chiaro sui social network o i forum.

Il web, da questo punto di vista, è spaventosamente simile al mondo reale: le cose che sembrano troppo belle semplicemente non lo sono.

Usare uno strumento per rendere anonima la propria connessione

Un buon comportamento ed un sistema aggiornato nulla possono contro la sfortuna di finire vittima di un attacco ben mirato. In questo caso, allora, è meglio partire ben premuniti usando i giusti strumenti per rendere anonima quanto più possibile la propria connessione.

Scaricando una buona VPN per Google Chrome (o per il browser che si sta usando), ad esempio, è possibile utilizzare particolari protocolli di comunicazioni per camuffare tanto il proprio indirizzo IP quanto il contenuto del proprio traffico.

Connettendosi ad un server VPN il proprio traffico, prima di venir reindirizzato al sito web che si vuole visitare, viene reso illeggibile da occhi esterni grazie ad alla crittografia. In questa maniera qualsiasi tipologia di intercettazione permetterà ad un cybercriminale di ritrovarsi, alla fine dei conti, con dei dati illeggibili da cui non è possibile ricavare ne alcun profitto ne alcuna informazione personale o sensibile.

Questi tre consigli sono utili a chiunque voglia aumentare il livello di sicurezza della propria navigazione, che si trovi a Biella o in un qualsiasi altro luogo d’Italia.