Festa della donna, Aism sceglie di aiutare la ricerca con le erbe aromatiche

“Diamo un aiuto concreto alle donne con sclerosi multipla, le più colpite dalla malattia. Diamoci una mano, tutti insieme, per continuare a supportare chi ogni giorno affronta la sclerosi multipla e per costruire un futuro fatto di persone, ricerca e diritti.”

E’ l’appello di AISM, che in occasione della Festa della Donna distribuirà le Erbe Aromatiche per aiutare la ricerca ma soprattutto per potenziare i servizi dedicati alle donne con sclerosi multipla. La manifestazione delle Erbe Aromatiche si svolge da venerdì 4 a martedì 8 marzo.

Già da ora è possibile prenotare la propria confezione di Erbe Aromatiche contattando la Sezione Provinciale chiamando direttamente la sezione provinciale AISM di Biella, al numero 015/8494363 o 3356597929 (anche via whatsapp) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30.

Oppure ci troverete in alcune piazze sab 5, dom 6 e mar 8 marzo: Biella: sabato, domenica e martedì, parcheggio della Provincia altezza ingresso Cantinone, Centro Commerciale Gli Orsi , Via La Marmora a fianco dello Chalet, via Italia altezza Trinità; Ponderano: solo martedì all’ingresso dell’Ospedale degli Infermi; Cossato: sabato e domenica, Piazza Chiesa; Pollone : sabato e domenica, ingresso Burcina; Valdilana: Santuario della Brughiera sabato pomeriggio e domenica pomeriggio; Viverone Lungolago: sabato e domenica

Ognuno potrà ricevere un kit con un mix di due piante di erbe aromatiche profumate a fronte di una donazione di 10 euro. Si va dal timo aromatizzato anche al limone, alla maggiorana, rosmarino, salvia e origano. Ce ne è per tutti i gusti. Un misto di colori, profumi e aromi con cui abbellire gli ambienti domestici o insaporire i piatti della nostra cucina. Le persone con sclerosi multipla sono state colpite due volte dalla crisi sanitaria e sociale scatenata dal coronavirus: a causa della fragilità del sistema immunitario, devono adottare ancora più cautela.

Con i fondi raccolti con le Erbe Aromatiche, AISM potrà garantite le risposte di cura, di assistenza e di supporto alla persona. Sul territorio l’associazione si è attivata per essere al fianco delle persone con SM e dei loro famigliari con ritiro farmaci, telefono amico, supporto psicologico, trasporti attrezzati, sportello accoglienza e informazione, attività di benessere online e in presenza presso strutture Domus e Giovanni XXIII, attività di socializzazione con musicoterapia e laboratori, cantoterapia, allenalamente, gruppo parola e gruppo coppie.

Anche gli Angeli in Moto offriranno il loro supporto in occasione dell’evento le Erbe Aromatiche di AISM per consegnare a casa aromatici kit a chi ne farà richiesta tramite la sezione AISM di pertinenza.