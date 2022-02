A Sagliano, "Arte in comune", una mostra di fotografie e dipinti “Donne…”

In occasione della prossima Giornata Internazionale della Donna, sabato 5 marzo a Sagliano Micca verrà proposta una giornata speciale.

Alle 10.30 verrà inaugurata la panchina rossa in Piazza Pietro Micca, iniziativa che nasce per sensibilizzare alla problematica della violenza contro le donne, con l'obiettivo che possa essere attenzionata tutti giorni dell'anno e non solo in occasioni speciali. A seguire, presso i locali degli uffici comunali, l'inaugurazione della mostra di Arte in Comune dal titolo "Donne...", mostra che vuole essere un tributo all'universo femminile.

Esporranno sia fotografi che pittori, ognuno dei quali interpreterà la donna secondo la propria personale visione. Ecco i fotografi partecipanti: Eliana Ammassari, Giuliano Basiglio, Pier Giorgio Bassoli, Francesco De Vigiliis, Mariella Fornero, Caterina Pidello, Marzia Pozzato, Marilena Previdi, Sergio Ramella, Federica Vanni Fioret. Ed i pittori partecipanti: Sandra Cerrone, Ella Giavina, Primo Grecchi, Tiziano Peraldo Eusebias, Beppe Vella, Cristina Vercellotti.

Un interessante audiovisivo che racchiude tutte le opere verrà inoltre proiettato su uno schermo presente in Comune.