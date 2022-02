Lo commedia di Carnevale va in scena a Chiavazza, risate e applausi: assoluto mattatore il Cucu (foto dalla pagina Facebook di Città di Biella)

Una risata può aiutare lo spirito e far dimenticare le preoccupazioni dell’attualità per qualche ora. Ha sicuramente strappato più di un sorriso e molti applausi lo spettacolo teatral-carnevalesco “Cucucuba” (con testi di Carlo Ceccon e regia affidata ad Annalisa Zanni), andato in scena ieri sera, 25 febbraio, al teatro parrocchiale di Chiavazza, alla presenza di tanti biellesi.

La rassegna, inserita negli eventi in programma del Carnevale di Chiavazza, ha visto ancora una volta l'inossidabile Franco Caucino, interprete del Cucu, l’indiscusso mattatore della serata, nelle vesti della storica e divertente maschera del rione.