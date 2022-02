Dal Nord Ovest - Furgone in fiamme, a bordo una bombola di gpl

Veicolo a fuoco, poco prima delle 18, sull'autostrada A4 al chilometro 45 in direzione Milano nel Comune di Santhià. L'incendio ha completamente distrutto un furgone che trasportava una bombola Gpl per un'accenditore.

Per domare le fiamme e mettere in sicurezza il veicolo e il tratto stradale è stato necessario far intervenire la squadra dei Vigili del Fuoco distaccamento permanente di Livorno Ferraris e due squadre del distaccamento volontario di Santhià: al loro arrivo il furgone era completamente avvolto dalle fiamme.

Sul posto il personale della società autostrade e la Polizia Stradale si sono occupati della gestione della viabilità e del ripristino della sede stradale.