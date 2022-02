Sterpaglie a fuoco, intervento dei Vigili del Fuoco a Mezzana

È stato domato in breve tempo l'incendio scoppiato nel pomeriggio di oggi, 26 febbraio, nel comune di Mezzana Mortigliengo. A prendere fuoco mucchi di sterpaglie per cause ancora da accertare. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Ponzone che hanno provveduto ad arginare le fiamme e bonificare quasi 100 metri quadri di terreno.