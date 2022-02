Raffica di incidenti nel Biellese, scontro auto-trattore a Mongrando

Raffica di incidenti stradali nella giornata di ieri, 25 febbraio. A Biella sinistro senza feriti con l'intervento degli agenti di Polizia locale. A Cossato, invece, scontro auto-moto per cause da accertare in via Paietta. Infine, a Mongrando, un'auto e un trattore sono rimasti coinvolti in un altro incidente: anche in questo caso, i conducenti non avrebbero riportato gravi conseguenze.