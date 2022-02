Lutto a Vigliano e Valdengo per la morte di Luigi Didioni

Si è tenuto questo pomeriggio, 26 febbraio, il funerale di Luigi Didioni, mancato nei giorni scorsi all'età di 75 anni. Per molti anni ha lavorato al comune di Vigliano Biellese come cantoniere ed è stato penna nera del gruppo di Valdengo. Era molto conosciuto in entrambe le comunità, specialmente per le sue qualità umane.