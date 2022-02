Ignoti aprono la porta e fanno scappare i mici, la rabbia di Gattopoli: “All'appello manca Amelia, aiutateci”

Amara sorpresa per i volontari di Gattopoli. Questa notte mani ignote hanno forzato la porta di servizio, facendo scappare tutti i gatti della struttura. A darne notizia la stessa realtà biellese in un duro post apparso poco fa sui social: “La nostra sede ha subito un vergognoso attacco. A parte la cattiveria di spaventare dei mici indifesi, e rimettere in condizioni di paura degli animali già provati come la nostra Gilda, ci offende la nostra impotenza. Ma quello che più ci rattrista è che ci sentiamo impotenti. Facciamo tanto lavoro, cui ci prodighiamo per queste creature, e poi lo vediamo vanificato da un gesto che offende ogni morale. Comunque tutti i gatti sono stati recuperati tranne questa bellissima micia: si chiama Amelia, e sarà spaventatissima. Ha circa due anni, pelo lungo una rasatura alla zampetta destra fatta perla sterilizzazione. Chiediamo a tutti i cittadini di chiamarci. Non cercate di prenderla, mi raccomando: scappa. Siamo davvero disperate. Chiamateci mi raccomando al 328.8587460”.