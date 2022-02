Dolore a Benna, è andato avanti Erberto Lanza

Dolore a Benna per la morte di Erberto Lanza, penna nera apprezzata per le sue qualità umane e morali. Aveva 87 anni. Per circa un decennio è stato capogruppo degli Alpini di Benna, dimostrando grande spirito di abnegazione.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità: solo una settimana fa, aveva preso parte alla cena degli Alpini, in occasione dell'assemblea annuale del gruppo.

La veglia di preghiera verrà recitata nella chiesa parrocchiale di San Pietro domani, alle 18; sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Bonino, lunedì 28 febbraio, alle 10. La salma verrà tumulata nel cimitero locale con corteo in auto.