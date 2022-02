Biella, vuole entrare in banca senza Green Pass e scoppia la lite (foto di repertorio)

Ancora liti e discussioni nel Biellese per la mancata esibizione del Green Pass. L'ultimo episodio si è registrato a Biella nella giornata di ieri, 25 febbraio: secondo le prime ricostruzioni, un cittadino voleva entrare all'interno di una banca senza il necessario certificato verde ma è stato fermato alla porta d'ingresso.

Ne è nato un litigio e l'addetto non ha potuto far altro che contattare le forze dell'ordine per dirimere la contesa. All'arrivo dei Carabinieri, il signore si era già allontanato.