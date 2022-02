Biella, lite a suon di pugni tra due ragazzi: i passanti chiamano la Polizia

Una lite per futili motivi è degenerata in una scazzottata tra due biellesi. L'episodio è avvenuto nella notte appena trascorsa, 26 febbraio, nei pressi di un locale di Biella. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al violento alterco che ha destato grande preoccupazione tra i passanti.

Alcuni di questi avrebbero contattato le forze dell'ordine per segnalare l'accaduto. All'arrivo degli agenti di Polizia, uno dei due ragazzi coinvolti si era già allontanato. L'altro, ferito, è stato identificato e assistito dal personale sanitario del 118. Le indagini sono in corso per far piena luce sulla vicenda.