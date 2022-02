Addio chef Giancarlo Barbera, l’ultimo saluto a Vergnasco

Ieri mattina, a Vergnasco, si sono tenuti i funerali di Giancarlo Barbera, mancato nei giorni scorsi all’età di 80 anni. Era molto conosciuto in tutto il Biellese per la sua professione: per più di 40 anni, infatti, ha lavorato come chef al Ristorante Fornace di Oropa, con passione e competenza.

“Un grandissimo lavoratore – a detta degli amici - Persone come lui non ce ne sono più! Amava molto il suo lavoro: preparava tantissimi piatti senza scrivere nemmeno la ricetta. Viveva per il carnevale del suo paese, a cui era molto legato e il destino ha voluto che mancasse proprio il giovedì grasso. Per molti, è stato una persona speciale e discreta, non chiedeva mai nulla per non disturbare. In punta di piedi se ne è andato, lasciando un grande vuoto. Ci mancherà profondamente”.

Parole di elogio anche dal sindaco di Cerrione Anna Maria Zerbola: “Non si risparmiava mai, nel tempo libero si impegnava con le associazioni locali, facendo ciò che gli veniva meglio: cucinare. Spesso insegnava le basi anche ai più giovani, dispensando consigli e buone parole. La sua morte è un duro colpo per la comunità”.

Anche il Pòvri Màrun Carnevale Vergnasco ha condiviso il suo ricordo: “Vogliamo ricordati così ,allegro e felicissimo nel festeggiare il nostro carnevale. Grazie per averci insegnato a cucinare, per averci fatto ridere, per averci fatto arrabbiare ogni tanto ma sei stato semplicemente te stesso. Grazie per la tua generosità, ti porteremo nel nostro cuore. Buon Viaggio Barby”.