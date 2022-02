A Cossato la fagiolata degli Alpini si conferma una prelibatezza, distribuite 350 porzioni FOTO

La comunità biellese torna a riassaporare quei momenti aggregativi di pura condivisione, dopo quasi due anni di emergenza pandemica. Nel pomeriggio di oggi, 26 febbraio, è andata in scena a Cossato la tradizionale fagiolata degli Alpini, insieme al tesseramento 2022, nella sede di via Cesare Battisti. Cucinati 40 chili di fagioli per 350 porzioni, distribuite in poco meno di due ore ad un centinaio di persone.