La nuova realtà del settore beauty: come la pandemia ha influito sulla vendita di cosmetici?

Il periodo della pandemia, in cui la maggior parte delle persone trascorreva una parte significativa del tempo a casa e comunicava per lavoro solo tramite applicazioni per conferenze online, ha avuto un forte impatto negativo sulle prestazioni dell'industria cosmetica. Il fallimento non è compensato nemmeno da un forte aumento delle vendite online.

Il mercato globale della profumeria e dei cosmetici è in costante crescita da un decennio e mezzo. Anche nell'anno di crisi del 2008, i ricavi del settore sono leggermente diminuiti e si sono completamente ripresi entro il 2010.

Con la chiusura dei negozi, le vendite sono crollate: dopotutto, circa l'85% delle entrate per le aziende è stato fornito dai tradizionali formati di vendita offline. Anche la Generazione Z (quelli nati negli anni 2000) acquistava circa il 60% dei propri cosmetici nei negozi prima della pandemia.

Prima e dopo

Prima dell'auto isolamento, circa 75% degli acquirenti di cosmetici, facevano shopping nei negozi fisici. Come affermano i consulenti del più grande negozio online di profumi e cosmetici MAKEUP https://makeup.it/ , una donna su quattro si è rivolta esclusivamente ai negozi online. Ciò è dovuto al fatto che nei negozi offline c’è sempre l'opportunità di testare il prodotto e consultarsi con uno specialista.

È vero, i negozi online sono riusciti ad aumentare le vendite durante la pandemia. Se prima molti eseguivano alcune delle procedure nei saloni di bellezza, durante le chiusure hanno dovuto trasferire completamente la cura personale nelle loro case. I prodotti per la cura del viso e del corpo sono stati particolarmente richiesti.

Negli ultimi mesi, gli italiani hanno iniziato a utilizzare attivamente tutti i tipi di disinfettanti e salviettine antibatteriche, oltre a lavarsi le mani costantemente. Di conseguenza, la pelle delle mani è diventata più secca e sensibile. Se prima la domanda di creme per le mani si avvicinava alla stagione fredda e calava verso il periodo estivo, quest'anno è cambiato l'ordine consueto, aumentando così la domanda di prodotti per la cura delle mani di circa il 350% durante tutto l'anno. Smalti gel, basi e top coat per manicure, creme per le mani emollienti e nutrienti sono diventati bestseller assoluti e molti hanno scoperto anche le maschere per le mani efficaci sotto forma di creme ricche, balsami densi e persino guanti per un'idratazione istantanea.

Apparentemente, la necessità del trucco quotidiano è scomparsa drasticamente con il passaggio al lavoro a distanza e le donne si sono concentrate sulla cura della pelle e dei capelli. Il contraccolpo - una diminuzione del numero di acquisti - è stato dimostrato dalle categorie di prodotti come fondotinta, illuminanti e rossetti. Inoltre, le donne in autoisolamento non potevano fare a meno di una manicure, quindi, anche le vendite di prodotti per le unghie (smalti, lime, gel, decorazioni) sono aumentate. Dopotutto, il rossetto non è visibile sotto la mascherina, ma la manicure - si! Per lo stesso motivo sono cresciute le vendite di cosmetici per gli occhi e capelli, che soffrono di mancanza di sole e aria fresca.

Dopo l'apertura dei negozi, il mercato non si è ripreso e fattori come la mancanza di opportunità di test nei negozi influiscono negativamente sulle vendite. Siamo convinti che la pandemia apporterà sicuramente i propri aggiustamenti al commercio online, e questo porterà alla sua trasformazione in qualcosa di nuovo e, possibilmente, accelererà il ritmo del suo sviluppo.