A Cavaglià è arrivato il nuovo scuolabus delle scuole

Buone notizie per gli alunni di Cavaglià. In questi giorni, è arrivato in paese il nuovo scuolabus. “Dalla prossima settimana sarà in azione per i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria – spiegano dal Comune - L'amministrazione ha voluto rinnovare i mezzi adibiti al trasporto scolastico, per garantire maggior sicurezza ai nostri giovani utenti. Il nuovo mezzo è stato acquistato con il contributo della Regione Piemonte”.