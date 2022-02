Volontari AIB in azione all’Oasi delle Api di “Nuraghe Chervu”

È stato necessario l’intervento degli operatori del Corpo Volontari A.I.B. (Anti Incendi Boschivi) del Piemonte per annaffiare le giovani piante messe a dimora lo scorso mese di novembre nell’area monumentale di “Nuraghe Chervu” durante l’annuale Festa degli Alberi.

Per dare acqua alle piante in sofferenza sono intervenuti l’ispettore Rodolfo Gilardi, il vice ispettore Carlo Borri e il Volontario Aldo Desogus. Oltre a far divampare gli incendi, che vede il puntuale generoso intervento dei Volontari di “Biella Orso”, la perdurante siccità sta mettendo a dura prova anche le giovani essenze botaniche provenienti dai vivai dell’Agenzia “Forestas” della Regione Autonoma della Sardegna, inserite nel giardino mediterraneo che sorge alle porte orientali della Città di Biella.Appositi cartelli con nome scientifico in latino, italiano, in sardo e in piemontese illustrano la particolare flora - dominata da una maestosa quercia da sughero, composta da corbezzoli, ginepri, lecci, ginestre, elicriso, diverse varietà di mirto, di lavanda, di rosmarino e di cisto - l’area di “Nuraghe Chervu” ben si presta per passeggiate e visite didattiche per grandi e piccini.

All’interno – e in piena sicurezza – è possibile osservare la gabbia di volo frutto della collaborazione tra il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, l’Associazione Biellese Apicoltori e il Club Soroptimis di Biella nel centenario di fondazione, in concomitanza con la Giornata mondiale delle api.

Con l’arrivo della primavera, scuole, studenti e cittadini potranno prenotare visite didattiche gratuite alla scoperta dell’affascinante mondo delle api e degli insetti impollinatori con la guida gratuita del dott. Paolo Detoma, presidente l’Associazione Biellese Apicoltori – Prenotazioni e contatti: Idillio Zapellone 334 345 2685 - Periodo delle visite marzo, aprile, maggio – Prenotazioni: info@sunuraghe.it