Via libera alla proposta di legge sulla salvaguardia del dialetto piemontese

Via libera all’unanimità da parte del Consiglio delle autonomi locali (Cal), presieduto da Davide Crovella, alla proposta di legge sulla salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico e dialettale regionale in quanto elemento qualificante dell’identità piemontese.

La Pdl introduce nel Testo unico sulla Cultura alcuni articoli specifici per la tutela delle lingue e dei dialetti storicamente parlati in Piemonte e prevede tra l’altro l’istituzione di una Consulta con compiti di osservatorio e funzioni propositive e consultive in materia nei confronti della Giunta regionale."

Il testo è frutto di un lavoro approfondito di ricerca e consultazione - ha detto il primo firmatario Andrea Cane (Lega) - . Su richiesta delle associazioni degli enti locali, della Consulta farà parte anche un loro rappresentante, designato congiuntamente dalle associazioni stesse”.