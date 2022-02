Scuole e Covid: i presidi biellesi sperano in un ritorno alla serenità tra gli allievi, che purtroppo non c'è ancora

Prima le vacanze di carnevale e poi il “non ritorno” sui banchi praticamente fino a fine anno. E poi in classe a singhiozzo. Un po' di normalità a scuola c'è solo da qualche mese.

Da ieri fino a martedì i ragazzi sono di nuovo in vacanza per carnevale, a poco più di due anni di distanza dalla scoperta del "paziente zero". Ma “Manca la normalità, quella spensieratezza che c'era prima del Covid – racconta con un filo di tristezza il preside del Liceo Sella Gianluca Spagnolo - . Anche se di certo la situazione non è più così critica come quando si è tornati a scuola, ma alcuni ragazzi che soffrono di crisi di ansia e di panico purtroppo ci sono ancora. Come anche allievi che soffrono di disturbi alimentari. Ci sono ancora tanti ragazzi, forse più fragili di altri, che fanno fatica a riprendersi. C'è sicuramente tanta voglia di tornare alla normalità, speriamo che questo periodo ancora un pochino difficile passi il prima possibile”.

Anche per preside del Gae Aulenti Cesare Molinari l'aspetto relazionale di tanti ragazzi è ancora in crisi. “Gli studenti che più hanno patito sono quelli di terza – commenta il dirigente - , fanno ancora tanta fatica nell'apprendimento. E poi ci sono gli stage. Anni addietro gettonatissimi, oggi non ancora tanto considerati. Manca tra gli studenti l'entusiasmo di una volta, mancano le motivazioni. Dobbiamo lavorare molto su questo, dobbiamo cercare di spronarli”.

“Rispetto al periodo prima dell'emergenza, nel nostro istituto rileviamo problemi comportamentali che prima non c'erano – commenta invece la dirigente del Bona Raffaella Miori - . Non disciplinari, ma proprio esclusivamente di comportamento. Se anni addietro il supporto psicologico non era così importante, oggi è un punto di riferimento fondamentale per le scuole. D'altronde tanti ragazzi hanno vissuto situazioni particolari in casa”.