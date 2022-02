Ramella Pralungo: "Serve uno sforzo per ricercare le risorse per attuare un collegamento orario con Torino e Milano"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che ha inviato il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo all'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, e per conoscenza al Viceministro dello Sviluppo Economico Sen. Gilberto Pichetto Fratin, all’On. Lucia Azzolina, all’On. Andrea Delmastro Delle Vedove, all’On. Cristina Patelli, all’On. Roberto Pella, al Consigliere Regionale Michele Mosca, all’Assessore Regionale Chiara Caucino e all’Assessore Regionale Elena Chiorino.

"Caro Assessore, come ben sai, cinque anni fa Enti pubblici e locali del Biellese si sono seduti attorno a un tavolo e hanno deciso che era giunto il momento di lavorare seriamente insieme per far uscire Biella dall’isolamento puntando sul miglioramento dei servizi ferroviari. L’obiettivo dichiarato fin dall’inizio era “sostenere lo sviluppo del sistema economico e produttivo del Biellese, nonché rendere attrattivo il territorio”, con l’ambizione di trasformare la linea in servizio metropolitano. Questo era lo scopo e al tempo stesso la premessa sulla base della quale la Regione Piemonte decise di appoggiare il progetto proposto dalle amministrazioni Biellesi. Dall’altro lato, il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti decise di finanziare l’infrastruttura, affinché questa consentisse un servizio rapido e costante da Biella verso i poli di Torino e Milano generando, quindi, lo sviluppo del territorio. L’obiettivo era ritenuto tanto importante, al punto che gli Enti tutti, pubblici e privati, decisero di coprire autonomamente le spese relative alla redazione del progetto, anche se non competenti. Nel contesto di tale processo, un ringraziamento particolare va al Consigliere Regionale Michele Mosca per l’impegno profuso al fine di addivenire al raggiungimento dell’obiettivo, fondamentale, come già detto, per lo sviluppo del Biellese. Oggi dopo anni abbiamo la linea ferroviaria Biella - Santhià elettrificata, ciò permetterà il collegamento diretto con Torino. Finalmente vi è stata la consapevolezza del territorio che i collegamenti veloci sono imprescindibili per uno sviluppo costante della città.

Ciò premesso, ti chiedo ogni opportuno sforzo da farsi per ricercare le risorse necessarie, sia tecniche che economiche, per attuare un collegamento orario cadenzato con i poli di Torino e Milano, in quanto ritengo che per arrivare al risultato bisogna, prioritariamente, trovare le risorse che sostengano questi servizi ferroviari. Mi sembra che oggi, alla luce della discussione sul rinnovo del contratto di servizio regionale con Trenitalia, sia il momento più opportuno per pianificare detti collegamenti. Oggi le comunicazioni sono fondamentali, il lavoro è cambiato e ci si sposta molto di più, è necessario che il servizio pubblico regionale sia al passo con i tempi. Il nostro territorio si presta ad un efficiente allocazione del servizio, infatti, intorno alla città di Biella si raggruppa gran parte della popolazione della provincia, con una densità di popolazione solo inferiore a Torino e Novara.

Biella e il Biellese sono stati da sempre assenti negli investimenti regionali per ha speso un Euro a differenza di altri investimenti di elettrificazione della linea, come quella della Alba - Bra dove sono stati investiti 9 milioni di fondi regionali. Biella e il Biellese sono anche gli ultimi per spesa dei servizi di trasporto ferroviario, rispetto alle altre Province piemontesi e siamo anche penalizzati nel confronto con le singole città non capoluogo di provincia. Mi sembra inutile citarti i collegamenti diretti che hanno città come Alba, Ivrea, Pinerolo, Fossano ecc. Oggi ritengo che il nostro territorio meriti le giuste risorse per affrancarsi da questo isolamento, tanto più alla luce dei recenti articoli apparsi sulla stampa locale della vicina Provincia di Vercelli in cui si parla di ripristinare linee storiche dismesse.

Ti chiedo pertanto di incontrarci per fare il punto della situazione. Per quanto riguarda il collegamento con Milano, è opportuno anche attivarsi per trovare la rimanente parte del finanziamento necessario per elettrificare la linea Biella - Novara, oltre che per definire i collegamenti. Agli Onorevoli che leggono per conoscenza chiedo ogni sforzo per ricercare forme di finanziamento che possano servire ai suddetti scopi".