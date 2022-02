Meteo, venti forti in arrivo e poca nuova neve in montagna

La settimana è stata caratterizzata da condizioni di foehn, con vento forte nord-occidentale e deboli precipitazioni sulle zone di confine, a cui si sono alternate giornate di bel tempo con notti fredde. La nuova neve si è fusa rapidamente, soprattutto alle quote più basse dove poggiava direttamente sul suolo. A scriverlo, sul proprio sito, l'Arpa Piemonte.

“Sulle Alpi Lepontine Nord e sui settori di confine delle Alpi Pennine e Alpi Cozie Nord gli accumuli di neve ventata si trovano soprattutto nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza – si legge nella nota - Questi ultimi possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico sui pendii ripidi ombreggiati, al di sopra dei 2300 m circa. Altrove i punti pericolosi sono piuttosto isolati e facili da individuare. L'innevamento risulta ormai fortemente deficitario su tutta la regione, con valori medi a 2000m di quota compresi tra 0 e 50cm. Il fine settimana sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato con temperature in calo e un rinforzo dei venti, soprattutto sui settori alpini settentrionali della regione. Queste condizioni non determineranno variazioni del grado di pericolo valanghe che sarà compreso tra 1 Debole e 2 Moderato”.