Biella, Corradino annuncia: “Pronti ad accogliere profughi da Ucraina, Putin ferma questa guerra”

Biella è pronta ad accogliere i profughi provenienti dall’Ucraina, in fuga dalla guerra. L’ha dichiarato, ieri sera, nella consueta diretta social il primo cittadino Claudio Corradino. "Noi sindaci, in particolare quelli della Lega, ci siamo preoccupati di fare qualcosa nel nostro piccolo per questa guerra e intendiamo fare tutto quello che si può per accogliere i profughi veri – spiega - Questi ragazzi e ragazze, famiglie, donne dell'Ucraina in questo momento hanno bisogno di essere accolti davvero, scappano dalla guerra. Faremo di tutto nelle nostre città per accoglierli".

Nel suo intervento, Corradino si è anche rivolto al presidente russo Vladimir Putin: “La guerra è sempre la scelta più sbagliata che c'è. Sono rimasto sorpreso, non pensavo che arrivasse a questi livelli: è caduta la stima che avevamo di lui come uomo che per 22 anni aveva governato apparentemente bene. Mi devo ricredere su questa persona che sembrava essere migliore di quanto è in realtà. Non ascolterà certo un modesto sindaco della città di Biella ma assieme ad altri amministratori locali gli rivolgo un appello: sei ancora in tempo per recuperare un po' di apprezzamento da parte della comunità internazionale, ferma questa guerra il prima possibile e scendi a patti con il tuo omologo dell’Ucraina. Interrompi una guerra che non ha alcun senso".