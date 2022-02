Auser Cossato al fianco delle famiglie ucraine in fuga dalla guerra: “Servono atti concreti, aiutiamole”

Sono sempre più numerose le iniziative di solidarietà nei confronti del popolo ucraino, vittima della guerra che si sta combattendo in questi giorni. Anche l’Auser Cossato si è resa disponibile a collaborare “se il Comune lo riterrà opportuno – spiega il presidente Marco Abate - In qualsiasi caso siamo a disposizione per collaborare con tutte le associazioni o le persone che lo riterranno opportuno. Dobbiamo cercare di aiutare chi deve obbligatoriamente essere aiutato, non servono solo le parole, servono degli atti concreti. Non possiamo fare molto, ma abbiamo il dovere di fare qualche cosa. Noi siamo a disposizione. La Guerra del Kosovo fra il 1998 e il 1999 portò a Cossato alcune famiglie di profughi, che l'amministrazione di allora sistemò nel Centro di Accoglienza di Villa Berlanghino: famiglie con bambini che io mi ricordo bene, e che con il tempo trovarono la pace, la tranquillità e un lavoro, che permise loro di diventare indipendenti e di continuare con dignità la loro vita nel nostro paese. Io credo e spero che l'amministrazione attuale, abbia in mente se ci sarà necessità, di attivarsi per aiutare alcune famiglie ucraine in fuga dalla guerra”.