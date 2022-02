Anche Biella scende in piazza per dire No alla guerra in Ucraina

Anche Biella scende in piazza per dire No alla guerra in Ucraina. Centinaia di manifestanti hanno raggiunto piazza Curiel, sventolando bandiere della Pace. Presenti i sindacati e le associazioni, assieme a rappresentanti politici, militanti, famiglie e giovani.

Tanti i messaggi di solidarietà rivolti al popolo ucraino, così come gli appelli all'autodeterminazione dei popoli e al rispetto della dignità di ognuno. Non è mancata la presenza di alcune donne ucraine residenti nel Biellese, giunte alla manifestazione per cantare il loro inno nazionale.