A Oropa il vescovo Farinella e i fedeli pregano per l'Ucraina: “Affidiamo alla Regina della Pace la nostra supplica” (foto di M. Pisani per newsbiella.it)

“Morte, distruzione, orrore: sono le immagini che abbiamo visto in televisione. Ora, ai piedi della Regina della Pace, affidiamo la nostra supplica per la pace e la fine della guerra”. Con queste parole, il vescovo di Biella Roberto Farinella ha accolto i fedeli a Oropa nella prima serata di oggi, 26 febbraio: molti biellesi, infatti, si sono dati appuntamento alla Basilica Antica per pregare la cessazione delle ostilità in Ucraina.

“Ci siamo raccolti in preghiera per richiedere l'intercessione di Maria e per spronarci ad essere costruttori di pace e artigiani di fraternità – commenta Monsignor Farinella – Dobbiamo convincere alcuni uomini, che credono di essere Dio, a smettere di considerarsi tali. Si mettano il cuore in pace: chi governa e ha responsabilità sui popoli deve mettersi al servizio dell'amore. La pace è sempre possibile e non è mai troppo tardi per riprendere questo cammino”.

Sulle immagini del conflitto, diffuse nei giorni scorsi, il vescovo di Biella è categorico: “Indignano e scuotono le nostre coscienze, vanno condannate fermamente. Allo stesso tempo, però, esprimiamo la nostra vicinanza al popolo ucraino e alle comunità cristiane che ora sono in guerra”.

Nel suo intervento, intriso di fratellanza e amore, Monsignor Farinella ha voluto concentrare la sua attenzione su alcune testimonianze immortalate dai servizi televisivi: “Tra le numerose immagini, una mi ha colpito profondamente: tra le esplosioni e il boato delle bombe, si sente il pianto di un bambino, colmo di terrore e paura per ciò che sente e non comprende ancora. La guerra, davvero, sta tutta in questo pianto: qualcuno spara, un ordigno esplode, c'è distruzione, morte, paura. E quel pianto innocente. Possiamo solo immaginare l'angoscia, e in quel pianto c'è tutto il dramma della guerra. Ma all'improvviso compare una voce rassicurante: il canto di una madre, che tranquillizza il bambino, abbracciandolo a sé. Ecco la forza della vita e dell'amore che riporta la sicurezza e pone fine al pianto”.