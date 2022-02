A Candelo i Bogiagreen sono una certezza per la cura dell’ambiente, Gelone: “A vincere sarà la civiltà”

A Candelo i Bogiagreen sono una vera certezza per la cura dell’ambiente circostante. Questa volta, hanno operato nella zona dei parcheggi Rosminiane e San Sebastiano. “Il ritrovamento più curioso sono stati diversi vasi – spiega il sindaco Paolo Gelone - Con fermezza ma anche con il sorriso, come sempre, i nostri Bogiagreen ci tengono a ricordare che il giardinaggio non funziona proprio così... E che i semi destinati a fiorire sono quelli di chi si impegna, non di chi sporca. Tanto è vero che anche oggi diversi cittadini, scoprendo il progetto, hanno chiesto come partecipare e hanno proposto bellissime idee che, chissà, forse vedrete in futuro. Candelo non si ferma mai: a vincere sarà la civiltà”.