Master regionale Road to Rome piemontese a Sandigliano

Sandigliano ospiterà il master piemontese Road to Rome.

L'evento è stato reso possibile grazie alla sinergia tra il circolo tennis Sandigliano, Santo Stefano Padel e Tennis e Zer015 Tennis.

Nel weekend del 26-27 febbraio ’22 scenderanno in campo i migliori fighter tpra della regione per guadagnarsi il pass per il master nazionale di Roma sugli iconici campi del foro italico.

Saranno 9 i tabelloni distribuiti sui 3 circoli organizzatori

• singolo maschile ( entry level – open – all star )

• singolo femminile ( entry level –open – all star )• doppio maschile• doppio feminile

• doppio misto al momento del ceck-in ( per tutti presso il circolo tennis sandigliano)