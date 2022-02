Pd Biella torna sulla questione del veicolo danneggiato dal sindaco Corradino a gennaio del 2021

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato a firma della Segreteria del Circolo Pd Biella.

"Leggiamo increduli l’atto dirigenziale 87 del 15/02/22 a firma del dirigente Massimo Migliorini con il quale si decide di affidare ad una carrozzeria la riparazione del veicolo Suzuky Jimny targato EC813KH per un importo complessivo di euro 4.980,77 poiché in data 04/01/2021 è stato oggetto di sinistro stradale.

L’amministrazione comunale di Biella ci sta così informando che intende sostenere il costo della riparazione del veicolo danneggiato dal Sindaco Corradino che si è ribaltato (per fortuna rimanendo illeso) mentre, senza aver mai fondatamente spiegato ai cittadini il motivo, si trovava nel comune di Graglia in mezzo alla neve alla guida di un mezzo della protezione civile, sottraendolo all’utilizzo degli operatori che al contrario del Sindaco ne hanno titolo. Anche per questo fatto il primo cittadino è sotto processo. L’atto di affidamento è peraltro firmato dal medesimo dirigente già coinvolto in indagini giudiziarie collegate allo stesso incidente.

L’incredulità è generata dalla sfrontatezza dell'agire di questa amministrazione cittadina: il Comune intende addebitare ai cittadini il costo del danno fatto da Corradino mentre era impegnato in una faccenda personale (tale deve infatti considerarsi in assenza di valide e comprovate spiegazioni).

Il Partito Democratico valuta di presentare interrogazione in consiglio comunale, chiede comunque l’immediato ritiro in autotutela dell’atto. Il comune esiga da Corradino il rimborso del danno ingiustamente e immotivatamente arrecato alle casse comunali. Corradino deve uscire dall'idea monarchica di assolutismo per cui il patrimonio pubblico e quello del re sono un tutt'uno, lo informiamo che siamo una repubblica democratica e che lui non è affatto re".