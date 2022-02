Candelo, Veronese: "Non serve un numero minimo di gatti per fare una colonia"

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Elettra Veronese capogruppo Consigliare di Candelo per tutti:

"In tema di colonie feline, un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, dalla più famosa al Ricetto di Candelo, ad altre più anonime ma comunque meritevoli di tutela, l’ultima parola spetta alla Legge, in questo caso alla Legge Nazionale N. 281/91 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” recepita dalla n. L.R. 34/93 e relativo Regolamento di attuazione promulgato con D.P.G.R. n. 4359/93. La Legge riconosce alla colonia il diritto all’accudimento, che oltre alla sterilizzazione include anche le cure sanitarie. Da troppi anni Candelo ne omette invece la tutela e pur sottoscritta con Aspa, gestore del canile (non gattile) di Cossato, una convenzione del valore di € 500,00 annui per la sterilizzazione di gatti randagi e di proprietà di cittadini in situazione socio-economica disagiata, continua a negare l’esistenza di qualsiasi colonia sul territorio. Si consideri che il costo di una sterilizzazione è di circa € 100,00 e che il fabbisogno di Candelo si attesta attorno a 20/30 sterilizzazioni l’anno, pertanto, se Aspa provvede con i fondi messi a disposizione dal Comune per circa 5 gatte l’anno, chi paga per le restanti? Pagano gattare, altri privati cittadini e associazioni animaliste, tra le quali la più attiva sul territorio è Gattopoli, senza rimborsi, né ringraziamenti.

E’ d’obbligo quindi esser chiari e dare una corretta informazione. Per questo non è accettabile che Aspa, unica associazione chiamata al tavolo dall’Amministrazione e che dovrebbe conoscere e seguire la normativa in materia, affermi di ritenere “colonia” soltanto un gruppo di minimo 5-7 gatti e che se al Ricetto vi sono gatti non sarebbe perchè vi vivono, ma perché attirati da chi dà loro da mangiare, confondendo un gesto umano e caritatevole, con il crimine dell’abbandono o le omissioni di chi di dovere. La situazione Candelese, checché se ne dica, è seria. C’è qualcosa che non va nella gestione amministrativa di un Comune quando anche dei gatti malati o feriti devono occuparsene privati o associazioni oltretutto diverse da quella con cui è stata siglata la citata convenzione. L’ultimo caso, noto sui social, è accaduto lo scorso 14 febbraio, quando un gatto investito da un’auto in frazione San Giacomo è stato soccorso da Gattopoli, non dal Comune, né da Aspa.

A Valentino, questo il nome che gli è stato dato dalle volontarie, è stata data una chance, è stato sottoposto ad intervento chirurgico e assistito nei giorni a seguire, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Non c’è altro da dire se non che qualsiasi iniziativa dei privati non esime l’Amministrazione dall’adempiere ai doveri imposti dalla Legge".