Biella, la vincitrice del Sanremo Iris Talent Show Marcella Rossetti esporrà il suo abito

Dopo il fantastico esordio al Sanremo Iris Talent show, concorso di moda dedicato ai designer di abiti emergenti che si svolge in contemporanea al celebre festival della musica, la designer biellese Marcella Rossetti, vincitrice dell’edizione 2022 (leggi qui), esporrà il suo abito “La primavera di Vivaldi” all’ex Cigna Dischi in via Italia 10.

L’allestimento incomincerà nel pomeriggio di lunedì 28 febbraio e si potrà ammirare a partire da martedì 1° marzo. Al momento si sta valutando con l’amministrazione comunale la possibilità di una vera e propria cerimonia di inaugurazione.