Cossato, lunedì il secondo incontro con Enzo Bianchi

Proseguono gli incontri organizzati da “Una chiesa a più voci” che ruotano intorno al tema della lettura della bibbia. Anche questa volta, lunedì 28 febbraio, la serata avrà come ospite Enzo Bianchi, ex priore e fondatore della comunità di Bose a Magnano, trasferitosi a Torino nell’estate 2021, che porterà avanti il discorso sui profeti, incominciato nel precedente incontro di martedì 11 gennaio. In partenza alle ore 21, sarà possibile assistere all’evento in diretta Zoom con link reperibile sul sito www.unachiesaapiuvoci.it oppure sul canale YouTube di Una chiesa a più voci nel medesimo orario.