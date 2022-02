Cittadellarte Fashion B.E.S.T., a FILO presentato l'allestimento di CirculART 2021

La 57 esima edizione di FILO ha ospitato e collaborato attivamente con Cittadellarte Fashion B.E.S.T., l’officina operativa di Fondazione Pistoletto che dal 2009 si dedica allo sviluppo della sostenibilità bio-etica nel settore tessile.

All’ingresso, nell’area centrale era presente per il secondo anno consecutivo la grande installazione realizzata in collaborazione con un’azienda del territorio biellese – Vimar 1991: un Terzo Paradiso sospeso, realizzato facendo scendere i filati Vimar 1991. Posizionandosi nello spazio, l’installazione richiede l’attiva partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli spettatori L’incontro e integrazione tra due dimensioni apparentemente lontane e diverse, non può che generare risultati inaspettati, innovativi e potenzialmente migliorativi rispetto ad uno status quo non più sostenibile.

Per questo Cittadellarte Fondazione Pistoletto ha presentato l’allestimento della mostra CirculART 2021 - Art Interwoven with the Supply Chain, un progetto per il rinnovamento sociale, frutto di un percorso di collaborazione tra l’arte e l’impresa.

“Abbiamo la responsabilità di esseri motori, e non solo testimoni, del cambiamento in atto, dimostrando amore per il prossimo, per una società sempre più equa, e per il pianeta che ci ospita generoso. Attraverso CirculART intendiamo rivelare, coinvolgere e soprattutto unire il più ampio pubblico possibile attorno al tema del Terzo Paradiso, che individua la necessità di creare un nuovo paradigma dove l’uomo vive in armonia con la natura e la tecnologia in un contesto di equili -brio e sinergia ”. (Paolo Naldini, Direttore Cittadellarte).

CirculART 2021 non è dunque il punto d’arrivo ma il punto di partenza di un nuovo percorso mirato a ritrovare un equilibrio tra impresa, società e natura.

Sono quattro gli artisti coinvolti in CirculART 2021- Silvia Giovanardi, Ryts Monet, Giulia Pellegrini e Marcello Pipitone - e tredici le aziende tessili d’eccellenza con le quali sono stati chiamati a confrontarsi .

La ricerca dei quattro artisti/ fashion designer coinvolti si è misurata con i diversi comparti che compongono la filiera tessile, lavorando con organizzazioni che hanno scelto di abbracciare l’idea di sostenibilità e di sviluppare la loro attività in modo innovativo e lungimirante.

Le aziende partner dell'iniziativa sono: Cotonificio Albini SPA, Eurojersey SPA, Flainox srl, Filatura Astro srl, Lanificio F.lli Cerruti, Lenzing Group, Milior sas, Officina+39, Ribbontex srl, Taroni SPA, Tessuti di Sondrio, Tintoria Emiliana e Vimar 1991.

Gli artisti/ fashion designer si sono introdotti tra la trama e l’ordito del ciclo vitale della produzione dell’abbigliamento, e sono stati le inaspettate lenti attraverso cui il pubblico può osservare i processi di produzione tessile, generando nuovi atteggiamenti verso i prodotti che acquistiamo. Attraverso i loro lavori gli artisti/ fashion designer dialogano con la filiera dell’industria tessile sostenibile costituita dalla piattaforma BEST che Cittadellarte e i suoi partner hanno voluto raccontare con lo sguardo dell’arte.

Giovedì 24 Olga Pirazzi, responsabile ufficio moda sostenibile di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, insieme a Juan Sandoval (artista e direttore ufficio arte di Fondazione Pistoletto) hanno condotto un dibattito con gli artisti e le aziende del progetto CIRCULART.

Cittadellarte Fashion B.E.S.T. (l’acronimo sta per Better Ethical Sustainable Think-Tank) ha un laboratorio frequentato da giovani stilisti selezionati, incentrato su tre elementi costitutivi: il patrimonio di eccellenza produttiva sedimentato sul territorio biellese e riconosciuto nel mondo; la creatività artistica, componente essenziale di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto; l’impegno per un cambiamento della società in senso responsabile e sostenibile.