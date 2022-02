Non è nota al momento il motivo per cui il cane di un uomo di Zumaglia abbia avuto una reazione improvvisa e violenta verso il suo umano. Dopo averlo azzannato e ferito ad entrambe le braccia è fuggito e recuperato in seguito dal personale addetto al recupero.

Sul posto dell'incidente, ieri sera 24 febbraio, anche i Carabinieri che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso.