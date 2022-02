Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco nella notte del 24 febbraio a Candelo, in via Libertà, a supporto dei sanitari del 118 per soccorrere una persona caduta in casa.

A comporre il 112 è stato lo stesso uomo che vive in un appartamento, che dopo essere caduto non è più riuscito ad alzarsi. Arrivati sul posto, i sanitari hanno chiamato i Vigli del Fuoco per procedere con l'apertura dell'alloggio.