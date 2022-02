Biella, con l'auto finisce contro delle transenne e un'altra auto in sosta, foto d'archivio

Secondo le prime ricostruzioni sembra che abbia fatto tutto da solo, l'uomo che con la sua automobile, oggi 25 febbraio in via Quintino Sella a Biella, è andato a sbattere contro alcune transenne lungo la via e contro un'altra automobile parcheggiata.

Il fatto è accaduto intorno alle 11. Immediata la chiamata da parte dei Carabinieri alla Polizia Locale e al 118. Gli agenti hanno fatto i rilievi del caso, mentre i sanitari hanno provveduto a portare l'uomo all'ospedale per accertamenti.